Взяла розгін від Дюка: Регіна Тодоренко зібралася в Одесу

Що Тодоренко забула в країні і місті, знищення яких вона схвалює і фінансує з податків країни-агресора, артистка уточнювати не стала.

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Регіна Тодоренко планує приїхати до Одеси / колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

"Голубка миру" Регіна Тодоренко в черговий раз шокувала публіку своїм цинізмом, який вдало маскує під космополітичну любов до всього світу. Спершу вона транслювала пропагандистську нісенітницю про "братні народи", потім і зовсім замовкла, зосередившись на заробітку кривавих рублів в країні-окупанта.

Втім, в Україні з нею всі не без задоволення давно попрощалися - не велика втрата. Але цього Тодоренко здалося недостатньо.

На своїй сторінці в Instagram вона зробила заяву, яка викликає лише іронічну посмішку. Через 16 місяців повномасштабної війни в Україні, яку Регіна успішно ігнорує, вона заявила, що планує візит до Одеси - міста, з якого вона, на жаль, родом.

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Вона показала архівне фото зі старшим сином Михайлом, яке було зроблено в Одесі. Схоже, Тодоренко і справді впевнена, що рідне місто і країна колись приймуть її назад.

Як при цьому вона планує долати санкції РНБО, які проти неї ввели в жовтні минулого року, вона уточнювати не стала.

Регіна Тодоренко планує приїхати до Одеси / instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо раніше, на 11 місяці війни в Україні Регіна Тодоренко нарешті порушила свої зручні принципи "голубки миру" і "артистів поза політикою", які дозволяють їй без докорів сумління забивати гроші в країні-агресорі.

У цієї артистки українського походження нарешті знайшовся час на політику - вона вирішила поміркувати про патріотизм. Правда, її думка, в контексті сучасної ситуації, вийшла з явним пропагандистським душком.

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