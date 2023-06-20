Взяла розгін від Дюка: Регіна Тодоренко зібралася в Одесу

"Голубка миру" Регіна Тодоренко в черговий раз шокувала публіку своїм цинізмом, який вдало маскує під космополітичну любов до всього світу. Спершу вона транслювала пропагандистську нісенітницю про "братні народи", потім і зовсім замовкла, зосередившись на заробітку кривавих рублів в країні-окупанта.
Втім, в Україні з нею всі не без задоволення давно попрощалися - не велика втрата. Але цього Тодоренко здалося недостатньо.
На своїй сторінці в Instagram вона зробила заяву, яка викликає лише іронічну посмішку. Через 16 місяців повномасштабної війни в Україні, яку Регіна успішно ігнорує, вона заявила, що планує візит до Одеси - міста, з якого вона, на жаль, родом.
Вона показала архівне фото зі старшим сином Михайлом, яке було зроблено в Одесі. Схоже, Тодоренко і справді впевнена, що рідне місто і країна колись приймуть її назад.
Як при цьому вона планує долати санкції РНБО, які проти неї ввели в жовтні минулого року, вона уточнювати не стала.
Нагадаємо раніше, на 11 місяці війни в Україні Регіна Тодоренко нарешті порушила свої зручні принципи "голубки миру" і "артистів поза політикою", які дозволяють їй без докорів сумління забивати гроші в країні-агресорі.
У цієї артистки українського походження нарешті знайшовся час на політику - вона вирішила поміркувати про патріотизм. Правда, її думка, в контексті сучасної ситуації, вийшла з явним пропагандистським душком.
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