Вупі Голдберг відмовляється визнавати Голокост: актриса зганьбилася скандальним висловлюванням

Акторка має вельми спотворене розуміння геноциду та відгукується досить зневажливо про винищення євреїв

Вупі Голдберг заперечує Голокост / ua.depositphotos.com

Голлівудська акторка, комедіантка і телеведуча Вупі Голдберг на початку лютого ледь не втратила роботу через свої антисемітські висловлювання в прямому ефірі. Тоді вона заявила, що Голокост - це зовсім не про расу, а про нелюдяність по відношенню до людей.

Незважаючи на те, що тоді вона кілька разів принесла публічні вибачення, свою думку вона, схоже, не змінила - акторка все ще заперечує Голокост.

Про це вона заявила під час свого інтерв'ю для Sunday Times на шостий день єврейського свята Ханука. Голдберг продовжує наполягати, що метою Голокосту не було знищити іудеїв, як расу. Мовляв це нацисти все обставили так, щоб світ в це повірив, а на ділі знищували тих, кого вважали психічно хворими.

"Згадайте, кого вони вбивали першими. Вони не вбивали за расовою приналежністю. Знищували тих, кого вважають психічно неповноцінними. Але це вбивця, чи не так? Гнобитель говорить вам, хто ви. Чому ти їм віриш? Вони нацисти. Навіщо вірити в те, що вони говорять? Це не змінює того факту, що єврея не можна було відрізнити на вулиці. Можна було відрізнити мене, але їх - ні", - заявила Вупі, чим чимало здивувала свого інтерв'юера.

Нове скандальне висловлювання викликало обурення в мережі. Громадськість порадила актрисі відвідати Освенцим та уважніше вивчити історію.

До слова Голдберг за наполяганням мами взяла псевдонім, тому що її справжнє прізвище, Джонсон, звучало "не досить по-єврейськи, щоб стати зіркою".

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