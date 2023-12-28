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Всесвітньо відомий актор знайдений мертвим після скандалу з наркотиками

Анна Підгорна
28 грудня 2023, 02:40
Через кілька днів після допиту, який тривав майже добу, Лі Сон Гюн пішов з дому і більше не повернувся.
Чи Помер Сон Гюн
Помер Лі Сон Гюн / колаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Південнокорейський актор, зірка оскароносного фільму "Паразити" Лі Сон Гюн помер у віці 48 років. Його тіло було знайдено в особистому автомобілі на парковці біля одного з парків в центрі Сеула. Поруч із ним виявили брикет деревного вугілля (такі брикети поширені Південній Кореї як паливо; вони виділяють чадний газ, смертельно небезпечний для людини - прим. редактора). Про це повідомляє Daily Mail.

Лі стали шукати після того, як його дружина, акторка Чон Хе Джин, звернулася в поліцію - чоловік пішов з дому в невідомому напрямку, а після себе залишив записку, схожу на передсмертну. Поліція Сеула поки не коментує версію про самогубство артиста. Його тіло доставлено в лікарню для з'ясування причини смерті.

У місцевій пресі зазначають, що до суїцидальних думок Лі Сон Гюн міг прийти через кримінальне розслідування: восени актора звинуватили у вживанні марихуани і кетаміну в барі. Місцева хостес заявила на артиста в поліцію, стверджуючи, що особисто бачила, як Сон Гюн приймав наркотики. У Південній Кореї суворі закони щодо поширення і вживання наркотичних речовин. Справа актора широко висвітлювалася в пресі і викликала суспільний резонанс.

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Лі заперечував свою провину і підкреслював, що усвідомлено не вживав нічого забороненого. Він звинуватили хостес в тому, що вона підсунула йому наркотики з метою шантажу - за його словами вона вимагала за мовчання 350 мільйонів вон (270 000 доларів). Артист навіть подав на неї зустрічний позов.

Лі Сон Гюна тричі викликали на допит: в жовтні, в листопаді і 23 грудня. Останній за чутками тривав 19 годин. Після нього актор був нібито налаштований позитивно, всупереч неймовірному тягарю суспільного інтересу і загального осуду.

Актор Лі Сон Гюн став всесвітньо відомий завдяки фільму "Паразити", який вийшов на екрани в 2020 році і завоював відразу 4 "Оскара". У Південній Кореї він прославився серіалами "Кавовий принц" (2007), "за білою вежею" (2007), "Макарони" (2010) та "Мій володар" (2018). Всього артист знявся в 41 фільмі і 25 серіалах.

Раніше стало відомо про смерть головного героя фільму "Максим Оса і золото Песиголовця", актора Василя Кухарського. 42-річний артист отримав важке поранення на фронті.

Також Перший український театр для дітей та юнацтва повідомив про смерть української зірки фільму "Д'артаньян і три мушкетери", актора Сергія Кустова.

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