"Всі молитви за Україну": Брежнєва розповіла, як переживає те, що відбувається на батьківщині

Співачка закликала зупинити війну в Україні.
Співачка Віра Брежнєва активно розповідає про події, які відбуваються на території України.
З початку військового вторгнення Росії в Україну співачка закликає припинити війну.
"20 днів болю. 20 днів болю, страху, жаху. Всі молитви про Україну. Серце розривається", - написала співачка у своїх сторіс.
Раніше Віра Брежнєва звернулася до росіян із закликом зупинити війну.
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Автор: Сергій Коломієць