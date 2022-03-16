"Всі молитви за Україну": Брежнєва розповіла, як переживає те, що відбувається на батьківщині

Раніше Віра Брежнєва звернулася до росіян із закликом зупинити війну.

"20 днів болю. 20 днів болю, страху, жаху. Всі молитви про Україну. Серце розривається", - написала співачка у своїх сторіс.

З початку військового вторгнення Росії в Україну співачка закликає припинити війну.

Співачка Віра Брежнєва активно розповідає про події, які відбуваються на території України.

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