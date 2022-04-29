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"Все, що вціліло - сервіз та ікона": українська режисерка показала зруйнований будинок у Бородянці

29 квітня 2022, 18:25

На кадри обстріляного рашистами міста неможливо дивитися без сліз.

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Світлана Легка показала зруйнований будинок у Бородянці / instagram.com/legenkaya7

Українська діячка мистецтв, режисерка і продюсер Світлана Легка опублікувала жахливі кадри з розстріляної та понівеченої рашистами Бородянці.

Легка зняла відеоролик, на якому показала, що окупанти залишили від колись житлового будинку - зруйновані стіни багатоповерхівки у кіптяві від пожежі та сліпі вікна. Поруч - повністю згорілий автомобіль.

За розповіддю режисерки, господар машини дивом уцілів при бомбардуванні. Коли вибрався з машини, почав гасити її, але на попелищі залишилася лише ікона.

Подібна розруха панує і в будинку, в якому буквально не залишилося нічого цілого крім дивом збереженого чайного сервізу і кухонного ножа.

"Можемо пити чай. Красивий сервіз, ніж і ікона - це все, що залишилося в цьому будинку. Єдине, що уціліло. Стіни попадали, нічого всередині немає",- тремтячим голосом розповіла Світлана Легка.

Ролик викликав у підписників Легкої змішані, але сумні почуття - хтось знову благає про припинення звірств рф, а хтось висловлює надію, що людям, які раніше жили в цих будинках, вдалося вціліти:

"Старі завжди говорили, ледве стримуючи сльози: аби не було війни".

"Не хочеться вірити, що це наша Україна... головне, щоб живі були наші люди".

"Зупиніть Путіна!"

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Раніше Народна артистка України, співачка Ірина Білик розповіла, що у неї більше немає дому і їй нікуди повернутися - рашисти залишили її без домашнього вогнища.

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