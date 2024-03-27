УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Серед перших: під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2024

Анна Підгорна
27 березня 2024, 14:21
Конкурент-хорват та alyona alyona & Jerry Heil і тут практично не відстають один від одного.
Євробачення-2024, alyona alyona & Jerry Heil
alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 - порядок виступів у півфіналах / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/thejerryheil

До початку Євробачення-2024 залишилося трохи більше місяця. 37 країн-учасниць уже представили своїх конкурсантів, і організатори музичного заходу нарешті змогли визначити порядок їхніх виступів.

Інформація про це з'явилася на офіційних сторінках Євробачення в соціальних мережах. Дует alyona alyona & Jerry Heil, які представлятимуть Україну на конкурсі, виступлять 7 травня в першому півфіналі.

Компанію їм складуть артисти з Кіпру, Сербії, Литви, Ірландії, Польщі, Ісландії, Словенії, Фінляндії, Молдови, Азербайджану, Австралії, Португалії, Азербайджану, Люксембургу та Ісландії. Також у першому півфіналі виступить головний конкурент України на Євробаченні-2024 - Baby Lasagna з Хорватії.

відео дня

Крім того, за оновленими правилами змагання, на сцену з рештою учасників у першому та другому півфіналах вийдуть представники "Великої п'ятірки" та конкурсант із країни-господині цього року. Так, у першому півфіналі виступить Велика Британія, Німеччина та Швеція.

Цього року на Євробаченні-2024 конкурсанти з України, дует alyona alyona & Jerry Heil, виступлять під номером 5.

Євробачення-2024
alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 - порядок виступів у півфіналах / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Євробачення-2024

Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також українська співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка розкрила свою вагітність на Нацвідборі-2024, елегантно натякнула на стать третьої дитини.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Євробачення новини шоу бізнесу Євробачення-2024
Реклама

Головне за день

Росіяни обстріляли Харків КАБами: Терехов повідомляє про можливі прильоти

Росіяни обстріляли Харків КАБами: Терехов повідомляє про можливі прильоти

16:08 Україна
Стало відомо, в якому статусі французькі війська можуть з'явитися в Україні

Стало відомо, в якому статусі французькі війська можуть з'явитися в Україні

15:53 Україна
Скільки Британія могла б повоювати з РФ: у The Telegraph дізналися терміни

Скільки Британія могла б повоювати з РФ: у The Telegraph дізналися терміни

15:29 Світ
Всі головні новини

Популярне

Вмазала сестрі-зрадниці : сестра Корольової вийшла з прапором України 13878

"Вмазала сестрі-зрадниці": сестра Корольової вийшла з прапором України

Гороскоп Таро на квітень 2024: Терезам - везіння, Скорпіонам - прогрес, Стрільцям - прибуток 11944

Гороскоп Таро на квітень 2024: Терезам - везіння, Скорпіонам - прогрес, Стрільцям - прибуток

Як перевірити горілку на якість: 3 способи, які покажуть підробку 4088

Як перевірити горілку на якість: 3 способи, які покажуть підробку

Гороскоп Таро на квітень 2024: Козерогам - страх, Водоліям - зміни, Рибам - прибуток 3462

Гороскоп Таро на квітень 2024: Козерогам - страх, Водоліям - зміни, Рибам - прибуток

Останні новини

16:08

Росіяни обстріляли Харків КАБами: Терехов повідомляє про можливі прильоти

15:53

Стало відомо, в якому статусі французькі війська можуть з'явитися в Україні

15:42

Ексдружина Віктора Павліка хотіла прийняти постриг і натякнула на новий роман

15:36

"За час війни такого не бачили": в 3 ОШБр розповіли про втрати РФ біля Авдіївки

15:29

Скільки Британія могла б повоювати з РФ: у The Telegraph дізналися терміни

Європа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – СамусьЄвропа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – Самусь
15:27

Гороскоп на квітень 2024: що можна і чого категорично не можна робити

15:26

Коли в Україні вдарить +22 градуси: синоптик назвала дату

15:24

Принц Гаррі потрапив у кримінальну справу: з'явилися деталі

14:49

В Миколаєві лунають потужні вибухи: ворог завдав удару балістикою по місту

Реклама
14:39

"Без коментарів": на концерті Приходько сталася "величезна трагедія"

14:27

"Це неймовірно швидка зброя": у Повітряних силах пояснили, як збивають "Циркони"

14:21

Серед перших: під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2024

14:04

Що "бачить майже кожен" перед смертю: медсестра назвала єдину річ

13:22

Нещасний випадок: знерухомлена Олена Шоптенко потрапила до лікарні

13:17

Треба знайти цифру 2 серед літер за 5 секунд: надзвичайно складна загадка

13:13

"Найпривабливіший" Гнатковський розкрив подробиці про зйомки в "Довбуші"

13:10

Ракетний удар по Україні: Гуменюк оцінила загрозу обстрілу ракетами "Циркон"

12:58

Одне обличчя з Леонтьєвим: який вигляд має 70-річна дружина співака

12:26

"Потрібно ризикувати": астролог назвав найприбутковіші дні квітня 2024 рокуВідео

12:21

Розм'якшить і зруйнує: експерт назвав найкращий засіб від вапняного нальоту

Реклама
12:13

"Серйозний удар": в ВМС назвали кількість знищених та пошкоджених кораблів РФ

12:09

"Була божевільною": вдова Кузьми Скрябіна розповіла про особисте життя зараз

12:03

Заяви Макрона про відправлення військ в Україну розлютили Вашингтон - Bloomberg

12:00

"Не всі країни розуміють, що діяти треба терміново": в МЗС Швеції сказали, як зупинити РФ

11:51

"Ми різні": путініст Йосип Пригожин висловився про розлучення з Валерією

11:34

Загроза масштабного наступу РФ на Харків: генерал ЗСУ оцінив ситуацію на кордоні

10:53

Китайський гороскоп на завтра 28 березня: Козлам - обман, Зміям - зміни в долі

10:50

Астролог назвав найнебезпечніші дні квітня: "Є загроза смертей"Відео

10:38

"Не заохочуємо і не підтримуємо": в США здивували позицією щодо ударів по НПЗ РФ

10:30

Коли не варто ігнорувати повітряну тривогу: заступник міністра назвав небезпечний день

10:11

"Віддала все, що було": зрадниця Лоліта на межі злиднів

10:05

Долітає до Києва за 3 хвилини і розносить будинок на друзки: чим небезпечна ракета "Циркон"

09:57

Не для наступу: в ISW назвали причину створення в РФ військових резервів

09:53

"РФ діє як розлючений терорист": експерт розповів про зміну тактики ударів окупантів

09:46

"Процедура почалася": Алла Пугачова поповнить список іноагентів у РФ

09:40

Хлопець-сантехнік ефектно помстився дівчині після розставання

09:40

Гороскоп на завтра 28 березня 2024: Дівам - прибуток, Тельцям - корисне знайомство

09:09

Церковне свято 28 березня: що заборонено робити на преподобного Іларіона

08:53

Байден назвав Путіна "м'ясником" і сказав, як захистити Україну

08:40

Лукашенко "підірвав" брехню Путіна про причетність України до теракту – ISW

Реклама
08:10

Ракетні обстріли почастішають: до чого готуватися українцямПогляд

07:51

ЗСУ повернули позиції біля Синьківки: в ISW розповіли, як змінилася ситуація на фронті

07:35

Лише люди з орлиним зором зможуть знайти коня в лісі за 7 секунд: загадка на швидкість

06:54

Терор з акцентом на Київ: у ЗСУ розповіли про нову тактику російських обстрілів

06:10

Теракт у Москві і перший залп війни ПутінаПогляд

05:40

Гороскоп Таро на квітень 2024: Козерогам - страх, Водоліям - зміни, Рибам - прибутокВідео

04:40

Українська ракета "Нептун" стала небезпечнішою: що пишуть у ЗМІ

04:10

І сліду не залишиться: 3 способи, чим прибрати фарбу для волосся зі шкіри

03:40

Пірс Броснан висловився щодо нового "Джеймса Бонда"

03:00

"Вже на півдорозі": дружина Мурата Налчаджиоглу дала фору його коханці

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти