Серед перших: під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2024

Конкурент-хорват та alyona alyona & Jerry Heil і тут практично не відстають один від одного.

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alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 - порядок виступів у півфіналах / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/thejerryheil

До початку Євробачення-2024 залишилося трохи більше місяця. 37 країн-учасниць уже представили своїх конкурсантів, і організатори музичного заходу нарешті змогли визначити порядок їхніх виступів.

Інформація про це з'явилася на офіційних сторінках Євробачення в соціальних мережах. Дует alyona alyona & Jerry Heil, які представлятимуть Україну на конкурсі, виступлять 7 травня в першому півфіналі.

Компанію їм складуть артисти з Кіпру, Сербії, Литви, Ірландії, Польщі, Ісландії, Словенії, Фінляндії, Молдови, Азербайджану, Австралії, Португалії, Азербайджану, Люксембургу та Ісландії. Також у першому півфіналі виступить головний конкурент України на Євробаченні-2024 - Baby Lasagna з Хорватії.

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Крім того, за оновленими правилами змагання, на сцену з рештою учасників у першому та другому півфіналах вийдуть представники "Великої п'ятірки" та конкурсант із країни-господині цього року. Так, у першому півфіналі виступить Велика Британія, Німеччина та Швеція.

Цього року на Євробаченні-2024 конкурсанти з України, дует alyona alyona & Jerry Heil, виступлять під номером 5.

alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 - порядок виступів у півфіналах / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Євробачення-2024 Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який пройде 7, 9 та 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів з 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні в 2023 році. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") та 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.

Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", яка викликала стільки суперечок у Мережі.

Також українська співачка і переможниця Євробачення-2016 Джамала, яка розкрила свою вагітність на Нацвідборі-2024, елегантно натякнула на стать третьої дитини.

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