"Вже не будемо колишніми": Надія Мейхер розповіла, що буде з Україною, коли закінчиться війна

Надія Мейхер розповіла, що буде з Україною, коли закінчиться війна / instagram.com/nadyameiher

Українська співачка Надія Мейхер розповіла шанувальникам, що, на її думку, очікує Україну, коли закінчиться війна.

Артистка написала вірш-діалог, про те, про що, ймовірно, мріє кожен українець - про кінець війни, а також надії і сподівання, пов'язані з цією довгоочікуваною подією.

Так, Мейхер впевнена, що із закінченням військових дій в Україну прийде не тільки мир, а й щастя. Правда, з гірким присмаком - ми поховаємо з почестями тих, хто загинув, захищаючи нашу Батьківщину, ми відбудуємо кожен зруйнований будинок, а ті, хто був змушений бігти, обов'язково повернуться додому.

"Коли закінчиться війна, у щасті заливатимуться серця

Коли закінчиться війна, ми обіймемо наших мужніх та незламних

—Коли закінчиться війна?

Коли закінчиться війна, ми у віки пом‘янемо тих, хто через ворога пішов у вічнеє життя — дітей, батьків, воїнів, дідів…

Коли закінчиться війна, ми повернемося у наші ріднії домівки

Коли закінчиться війна, ми відбудуємо свої міста,

—Коли закінчиться війна?

Коли закінчиться війна, ми вже не будемо колишніми

—Коли закінчиться війна?

Коли закінчиться війна, — ми світ змінили, та ВОНА,

— Коли закінчиться війна???"

Вірш Надія Мейхер супроводила відеороликом, в якому показала жахи і руйнування на Україні, які приносить нашій країні армія рашистів.

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