Помер "батько" легендарного гурту Boney M Френк Фаріан

Музичний талант Фаріана подарував безліч запальних хітів, під які танцює весь світ останні 60 років.

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Помер Френк Фаріан / колаж: Главред, фото: instagram.com/boneym.official

23 січня в своєму будинку в Майамі помер 82-річний Френк Фаріан - музичний продюсер, співак і творець легендарного диско-гурту Boney M. Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву сім'ї артиста.

Причини смерті Фаріана поки не уточнюються. Відомо, що два роки тому через проблеми з серцем йому був встановлений серцевий клапан. У зв'язку з операцією Френк останні два роки провів в інвалідному візку, а також час від часу вдавався до допомоги дихального апарату.

Френк Фаріан був легендою поп-музики. Він створив колектив Boney M, якому цього року виповниться 50 років. Проте пісні у виконанні гурту мають величезну популярність і сьогодні. Крім того Фаріан написав для Боні М їх великі хіти - "Rasputin", "Daddy Cool", "Ma Baker ", та ін.

Також Фаріан співпрацював з такими популярними проєктами, як Meat Loaf, Milli Vanilli, La Bouche, Eruption та ін.

За 66 років музичної кар'єри Френк Фаріан продав понад 850 мільйонів платівок, 800 з яких з його легкої руки отримали статуси золотих і платинових.

Дивіться кліп Boney M на пісню "Daddy Cool":

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