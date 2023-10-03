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Помер народний артист України Андрій Верес

Анна Підгорна
3 жовтня 2023, 12:14 оновлено 3 жовтня, 12:19
Яскравий музичний талант Андрія Миколайовича та його титанічна праця над відродженням етнічних тонкощів української музики залишили слід у серцях українців.
Помер Андрій Верес
Помер Андрій Верес / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/president.ukraine

Народний артист України, один з творців ансамблю "Калина", голова Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" Андрій Верес помер у віці 68 років. Причина смерті невідома.

Скорботну новину в соціальних мережах повідомив третій президент України Віктор Ющенко. Музикант був його близьким другом.

"Не стало мого друга, душі української пісні – Народного артиста України Андрія Вереса. Все своє життя Андрій був щиро відданий одній ідеї – розкриттю потенціалу української музики, української пісні. Він невтомно засновував і виводив на високий професійний рівень ансамблі і гурти, вірив у виконавців, вирощуючи у них любов до співу і любов до сцени. Щиро співчуваю синові Максиму, дружині Галині, усій родині Вересів - ви були потужною опорою для Андрія, джерелом підтримки й енергії для його задумів. У ці скорботні дні згадуємо найбільш світлі моменти, проведені спільно. Молимося разом із вами, аби смиренно прийняти цю гірку втрату", - пише політик.

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Попрощався зі своїм наставником і ансамбль "Калина": "Як високопрофесійний музикант, талановитий організатор, Андрій Верес створив велику кількість музичних композицій, що користувалися великим успіхом і полюбилися слухачам. Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль "Калина"висловлює щирі співчуття родині, друзям та всім шанувальникам творчості Андрія Вереса ! Світла пам’ять Людині та Музиканту".

Раніше популярний український актор, зірка фільму "Довбуш" Сергій Стрельников розкрив подробиці жорстокого вбивства його батька. Артисту на той момент було всього 11 років.

Також стало відомо, що у Росії помер популярний актор серіалів "Бригада" і "Солдати" В'ячеслав Гришечкін. Він так і не зміг прийняти смерть дружини, через що його власне здоров'я стало стрімко погіршуватися.

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