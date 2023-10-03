Помер народний артист України Андрій Верес

Яскравий музичний талант Андрія Миколайовича та його титанічна праця над відродженням етнічних тонкощів української музики залишили слід у серцях українців.

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Помер Андрій Верес / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/president.ukraine

Народний артист України, один з творців ансамблю "Калина", голова Київського академічного театру українського фольклору "Берегиня" Андрій Верес помер у віці 68 років. Причина смерті невідома.

Скорботну новину в соціальних мережах повідомив третій президент України Віктор Ющенко. Музикант був його близьким другом.

"Не стало мого друга, душі української пісні – Народного артиста України Андрія Вереса. Все своє життя Андрій був щиро відданий одній ідеї – розкриттю потенціалу української музики, української пісні. Він невтомно засновував і виводив на високий професійний рівень ансамблі і гурти, вірив у виконавців, вирощуючи у них любов до співу і любов до сцени. Щиро співчуваю синові Максиму, дружині Галині, усій родині Вересів - ви були потужною опорою для Андрія, джерелом підтримки й енергії для його задумів. У ці скорботні дні згадуємо найбільш світлі моменти, проведені спільно. Молимося разом із вами, аби смиренно прийняти цю гірку втрату", - пише політик.

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Попрощався зі своїм наставником і ансамбль "Калина": "Як високопрофесійний музикант, талановитий організатор, Андрій Верес створив велику кількість музичних композицій, що користувалися великим успіхом і полюбилися слухачам. Український академічний фольклорно-етнографічний ансамбль "Калина"висловлює щирі співчуття родині, друзям та всім шанувальникам творчості Андрія Вереса ! Світла пам’ять Людині та Музиканту".

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