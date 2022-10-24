Український нацвідбір на Євробачення-2023: організатори оголосили дату і місце

За словами телевізійних чиновників, конкурс проводитимуть у столиці України, Києві. І неодмінно в добре захищеному від атак окупантів укритті.
Фінал національного відбору на загальноєвропейський пісенний конкурс "Євробачення-2023" запланований на 17 грудня нинішнього року. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Суспільного мовлення" в Instagram.
За словами телевізійних чиновників, конкурс проводитимуть у столиці України, Києві. І неодмінно в захищеному укритті-заради безпеки учасників і журналістів.
Крім того, повідомляється-виробництвом телевізійної версії Нацвідбору займеться переможець художнього конкурсу (ТОВ "Старлайт Продакшн").
Україна виграла Євробачення
Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.
Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.
Зазначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).
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