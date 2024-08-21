Українка викликала фурор на французькому "Голосі"

Юля з Маріуполя потрапила в команду до Лари Фабіан.

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Українка з Маріуполя феєрично виступила на Голос.Франція / Колаж Главред, фото скріншот

15-річна українка на ім'я Юлія, яка жила в Маріуполі, а через військове вторгнення Росії в Україну, взяла участь у вокальному конкурсі "Голос. Діти" у Франції.

Молода дівчина виконала пісню "History Repeating" співачки Ширлі Бессі. Відповідне відео з'явилося на сторінці відомого шоу в Instagram.

Юля особисто розповіла про трагедію, яка трапилася з Україною і з нею безпосередньо. Спочатку вона стала розмовляти українською мовою, а потім чудово заговорила французькою.

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"Я народилася і виросла в Маріуполі, Україна, який був прекрасним містом. До Франції я приїхала півтора року тому. Я постійно дивилася шоу "Голос. Діти" і завжди хотіла взяти в ньому участь. Це завжди було мрією. І тепер, коли я у Франції, у мене є шанс здійснити її", - розповіла Юля.

Що таке Голос країни? Голос країни - українське пісенне талант-шоу, яке виходить на 1+1 з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються в кількох етапах за звання "голосу країни" і контракт зі студією звукозапису. Загалом вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких - під час повномасштабної війни (13 - повністю; зйомки 12-го було перервано через початок вторгнення Росії, і продовжено в жовтні 2022 року).

Усі члени журі з радістю повернулися на спів виконавиці. На відео так само потрапив момент, коли мама дівчинки радіє в момент, коли з нею повертаються всі члени журі.

До слова, дівчинка потрапила в команду до легендарної співачки Лари Фабіан.

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