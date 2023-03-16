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Україна перемогла в конкурсі національних костюмів "Міс Всесвіт"

16 березня 2023, 20:05
Вікторія Апанасенко написала, що костюм, в якому дівчина виходила на сцену, переміг у номінації конкурсу за Найкращий національний костюм.
Вікторія Апанасенко_місс Всесвіт
Вікторія Апанасенко_місс Всесвіт / Instagram

Українська красуня Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", поділилася несподіваною радістю. Так, на своїй сторінці в Instagram, Апанасенко написала, що костюм, в якому дівчина виходила на сцену, переміг у номінації конкурсу за Найкращий національний костюм.

"Присвячую цю нагороду кожному українцю, кожному воїну світла, який воює зараз за майбутнє України", - написала вона.

Вона також розповіла про те, що символізує костюм. Так, Апанасенко пояснила, що костюм "Воїн світла" – це уособлення внутрішньої сили українців, нашої сміливості і любові до свободи, яка тече в наших жилах.

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"Створюючи цей костюм, ми хотіли втілити ідею про те, що війна не може зламати нашу силу і знебарвлювати наші серця. Навіть палаюча Україна відродиться, як фенікс, і засяє яскравими фарбами! Цей костюм також символізує будь-яку жінку, яка бореться за свої права, свободу та своє майбутнє! Кожен з нас - Воїн Світла", - заявила представниця України.

Нагадаємо, раніше Вікторія Апанасенко згадала короткий діалог з учасницею конкурсу з боку терористичної Росії Ганною Лінніковою, яка атакує мирну Україну своїми ракетами.

Як розповіла Апанасенко в інтерв'ю на YouTube-каналі "Олицька", вона запитала росіянку, чи підтримує та війну і напад Росії на Україну. Вікторія додала, що не планувала говорити з терористкою, але та сама проявила ініціативу.

Крім того, учасниця конкурсу "Міс Всесвіт" від терористичної Росії Анна Ліннікова, несподівано поскаржилася на ізоляцію і ігнор з боку інших дівчат на конкурсі.

Про це вона поплакалася в інтерв'ю російській скандальній журналістці Олені Жигаловій. Линник також помарила про те, що українська дирекція конкурсу хотіла облити її сукню зеленкою прямо на сцені. За словами Линниковой, на тлі цього всього, у неї, бідолахи, стався нервовий зрив.

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