Тяжкохвора Селін Діон раптово повернеться з концертами: що сталося

Селін Діон багато років бореться із синдромом м'язової скутості. Хвороба може навіть ламати ребра, як розповідала сама співачка.

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Селін Діон страждає від синдрому м'язової скутості / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

56-річна легендарна канадська співачка Селін Діон готується повернутися з концертом - на тлі того, що вона страждає від важкої хвороби (синдрому м'язової скутості). Про це пише британський таблоїд The Sun.

Журналісти повідомляють, що співачка таємно відвідує репетиції для сенсаційного повернення з концертом у Лас-Вегас.

Діон, чия хвороба постійно викликає в неї сильні спазми в темі, після чотирирічної перерви нібито готується до 70-хвилинного виступу.

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Джерела повідомили виданню, що артистка повернеться на сцену цієї осені і, ймовірно, дасть кілька концертів у Resorts World Theatre - приблизно в районі перегонів "Формули-1" Гран-прі Лас-Вегаса в листопаді 2024 року.

Також повідомляється, що в організаторів є плани перенести концерти на пізніші терміни, якщо в Діон трапиться чергове загострення хвороби.

"Селін повертається, щоб виступити. Поки тиша, але оголошення неминуче. Селін погодилася знову співати перед публікою в листопаді. Вона неймовірно важко працювала, щоб повернутися туди, де вона зможе добре співати і на деякий час. Вона вважає, що готова виступати понад годину", - розповідали інсайдери.

Хто така Селін Діон Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис. Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.

Хвороба Селін Діон - що відомо

Нагадаємо, у грудні 2022 року канадська співачка Селін Діон заявила, що страждає на рідкісний неврологічний розлад, що вражає лише одну людину на мільйон, - синдром ригідності або "синдром скутої людини", за якого виникає загальна скутість м'язів.

Тоді співачка виклала відеозвернення до фанатів, у якому оголосила про нове перенесення концертів, і пояснила причину.

Раніше також Селін Діон показала, який вигляд має зараз: вона виклала світлини із синами з Лас-Вегаса, де вони разом ходили на матч із хокею. Після гри Селін, 22-річний Рене-Шарль і 13-річні Едді та Нельсон поспілкувалися зі спортсменами.

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