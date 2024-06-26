Тімур Мірошниченко поділився сприятливим прогнозом про четверту дитину

Ведучий ЖВЛ розповів, коли він та його дружина подарують сім'ю ще одному чаду.

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Тімур Мірошниченко усиновлення - Мірошниченко розповів про четверту дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

У липні 2023 року сім'я українського шоумена Тімура Мірошниченка та юристки і блогерки Інни Мірошниченко стала на одну людину більшою - окрім двох біологічних дітей, вони взяли на себе опіку над сином "народженим серцем". А вже в жовтні приступили до нового процесу усиновлення.

І ось, через 8 місяців, Мірошниченки нарешті можуть похвалитися першими результатами. Про це розповів сам ведучий у проєкті "ЖВЛ представляє".

Він зізнався, що ще до появи в їхньому житті Марселя, він та його дружина планували подарувати сім'ю двом прийомним дітям. І зараз вони, як ніколи, близькі до своєї мети.

"Коли ми ще вперше займалися всиновленням, подавали всі документи, ходили на курси, то ще тоді декларували бажання всиновити одразу двох дітей. Проте тоді тренери нам не дозволили, дозволили лише одну дитину. Тому нам довелося піти на друге коло. Вся ця процедура триває понад пів року й зараз ми вже на фінішній прямій", - розповів Тімур Мірошниченко.

Дивіться відео коментаря Тімура Мірошниченка про четверту дитину:

Хто такий Тімур Мірошниченко? Тімур Мірошниченко - український ведучий і коментатор. Відомий роботами над проєктами "Зірковий шлях", "Твій день", "ЖВЛ". Коментатор Євробачення та ведучий Національних відборів від України. Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" у номінації "Телеведучий року".

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