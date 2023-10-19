Інна Мірошниченко почала усиновлення четвертої дитини: "Є місце в серці"

Тімур та Інна Мірошниченко ще минулого року оголосили про бажання усиновити дитину. Півроку вони готувалися стати прийомними батьками, шукали свого малюка і в липні забрали додому 2-річного Марселя. Хлопчик вже адаптується до нової сім'ї, і Інна зважилася на новий етап в її з Тімуром сімейному житті.
Сьогодні юрист на своїй сторінці в Instagram оголосила, що вона почала працювати над усиновленням ще однієї дитини. При цьому Мірошниченко зазначила, що фактично робитиме це, як мати-одиначка.
"Що ж... Я пішла на друге коло. Документи подані. Далі - направлення на курси. Очікування курсів. Проходження курсів. Рекомендації психологів. Постановка на облік. Пошук. Зустріч. Цього разу я подаюся сама", - розповіла Інна.
На щастя, це не означає, що у них з Тімуром проблеми в шлюбі. Інна зазначає, що минулого разу, коли вони працювали над усиновленням Марселя, чоловікові вдалося лише дивом знаходити час для всіх курсів-документів-консультацій. Зараз він дав дружині згоду на те, щоб вона брала дітей на своє утримання. Маючи стабільний дохід і житло Інна Мірошниченко може всиновлювати дітей самостійно.
"Що потім? Потім я стаю умовно матір'ю-одиначкою відносно нової дитини (дітей). А далі ще один суд - внутрішньосімейне усиновлення", - розповіла порядок своїх подальших дій Інна.
Вона також розповіла, чому так поспішає усиновити ще одну дитину: "Бо відчуваю, що є місце в серці і в квартирі. А дітей, які чекають на сім'ю, все ще десятки тисяч".
Від редакції. У початковому варіанті новини у заголовку була допущена груба неточність, яка викривляла зміст новини. Редакція оперативно виправила помилку і просить вибачення у родини Мірошниченків за клопіт.
Раніше Інна Мірошниченко розповіла чи немає у неї страху не полюбити прийомного сина. Дружина ведучого зазначила, що при її принципах і поглядах на життя цей варіант просто виключений.
Також Тімур Мірошниченко поділився зворушливими спогадами про те, як починалися його романтичні стосунки з Інною. Ідеальною парою, якою їх знають зараз, вони стали далеко не одразу.
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