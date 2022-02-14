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"Ти мені скажи, чий Крим?": Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською

14 лютого 2022, 23:29

На думку команди Сердючки, ця пісня "неодмінно надихне вас на романтичний настрій і, зокрема, нагадає, що у кожної історії є свій хепіенд".

Сердючка
Сердючка записала пісню українською мовою

Вєрка Сердючка записала нову пісню "Є пропозиція", яка стала саундтреком до комедії Велика прогулянка. Фішка цієї композиції в тому, що це -перша за 20 років україномовна робота Андрія Данилка в популярному на весь світ сценічному образі.

На думку команди Сердючки, ця пісня "неодмінно надихне вас на романтичний настрій і, зокрема, нагадає, що у кожної історії є свій хепіенд".

"Є пропозиція прокинутися вранці удвох..." - хіба можна запропонувати щось більш романтичне? У цій пропозиції є все: і примирення після сварки, і цікаві плани на ніч, а головне - надія на те, що в підсумку все буде добре!"- поділився Андрій Данилко.

До слова, Вєрка Сердючка не тільки написала саундтрек до фільму, який "допоможе відволіктися від суворої реальності і зануритися в атмосферу суцільних веселощів", а й сама знялася в декількох епізодах картини.

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Раніше Гларвед писав про те, що співак Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки на новорічному Дизель-шоу виконав повстанську пісню Батко наш Бандера. Через якийсь час відео завірусилося в Інтернеті, і розгорівся неабиякий скандал - улюблениця країни на одній з головних сцен України виспівує заборонені пісні.

Раніше українська співачка Настя Каменських потрапила в непросту ситуацію під час зйомок шоу Маска. Під час випуску шоу Каменських запросила Андрія Данилка виконати повільний танець. Під час танцю Данилко раптом заявив, що його потрібно не так танцювати. Після цього співак обійняв артистку за сідниці і став виконувати повільний танець.

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пісня українська мова Вєрка Сердючка новини шоу бізнесу
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