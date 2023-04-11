Тарас Цимбалюк розповів про проби на зйомки у фільмі для дорослих

Зірка Кріпосної в студентські роки ледь не знявся в зарубіжному еротичному кіно.

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Тарас Цимбалюк побував на пробах для еротичного кіно / instagram.com/taras.tsymbaliuk

Український актор театру кіно, зірка серіалів "Кріпосна", "Кава з кардамоном" та "Спіймати Кайдаша", Тарас Цимбалюк, будучи ще зовсім юним артистом, відвідав вкрай незвичайний кастинг, який запам'ятав надовго.

Це було ще в роки, коли Цимбалюк був студентом Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого - в той час він хапався за будь-яку роботу, де міг би проявити свій акторський талант. Тоді-то він і потрапив на проби для еротичного фільму.

Тарас в інтерв'ю для Микити Добриніна зі сміхом зізнався, що лише одна маленька деталь - і його акторська кар'єра могла б скластися зовсім по-іншому. Також він розповів, що не знав, що це за кастинг, поки його не попросили роздягнутися.

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"Проби були у кінотеатрі, у підвалі. Приїжджали якісь люди, здається, з Угорщини. Але це було не порно, де є якийсь відкритий статевий акт, а це був еротичний фільм, де немає прямого контакту. Я прийшов, ми покидали текст з партнеркою. Тоді жінка каже, можеш роздягнутися. Я роздягнувся, і тоді мені пояснили, що це взагалі таке. Вони запитали: "У тебе є закордонний паспорт". У мене тоді його не було. Могло б все змінитися", - розповідає Тарас Цимбалюк.

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