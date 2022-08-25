Стане татом Вєрки: Олексій Арестович позалицявся до мами Сердючки на концерті

Олексій Арестович позалицявся до мами Вєрки Сердючки / скріншот YouTube

Виступ Вєрки Сердючки, який відбувся на станції метро Майдан Незалежності на День Незалежності України відвідав незвичайний гість - радник Офісу Президента Олексій Арестович.

Здобувши під час повномасштабної війни популярність головного дамського улюбленця країни, Арестович вирішив "підкотити" до мами Вєрки Сердючки. Він обійняв акторку Інну Белконь і виголосив полум'яну промову. Цим моментом поділилися Факти ICTV.

"Українська мова – це єдина, в якій слово "людина" жіночого роду. Тобто, жінка – це все для нас. Я три рази одружений, всі три рази щасливо. Бачу, що намітився... Ну, це доля. Серце крається, але..." - загадково посміхався радник, поки мама стрибала на сцені від щастя, а натовп схвально гудів.

"Мама" у виконанні актриси Інни Білоконь всюди супроводжує Вєрку Сердючку з 2004 року. Хоч всі і звикли, що вона просто "мама", у жінки є ім'я - Інна Адольфівна. Вона всім розповідає, що тато Вєрки - Юрій Гагарін, проте за каноном ним є чоловік на ім'я Валерій Сердюк, який, втім, ніколи не з'являвся у виступах доньки.

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