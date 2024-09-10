Виявляється, у невістки Корольової неправильно розвивається щелепа.

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Архип Глушко зі своєю дружиною Мелісс Фокс, Сергій Глушко / колаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Мелісса, дружина єдиного сина путіністів Наташі Корольової та Сергія Глушка - Архипа Глушка, лягатиме на складну операцію.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, стриптизерка готується до операції. "У Мелісси є одна велика проблема, про яку ми ніколи не розповідали, з цією проблемою вона і приїхала у велику Москву, щоб її вирішити. На неї чекає дуже серйозна операція - щелепна. У дитинстві вона отримала удар, після цього - проблема зі щелепою", - поділилася путіністка Корольова.

За словами самої танцівниці, у неї щелепа розташована неправильно і перестала в якийсь момент розвиватися, вона росте не прямо, а вгору. "Будуть зрізати верхню щелепу, переставляти, зрізати кістки з ніг, нарощувати нижню щелепу", - шокувала зізнанням стриптизерка.

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Хто така Наташа Корольова Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви терміном на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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Зазначимо, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.

А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.

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