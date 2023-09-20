Через 20 днів коми: помер актор, якого оголосили мертвим на початку вересня

8 років Олексій Янін боровся з наслідками страшного удару.

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Помер Олексій Янін / колаж: Главред, фото: pexels.com, kino-teatr.ru

Російський актор Олексій Янін ("Студенти", "Дочки-матері" та ін.) помер у віці 40 років в в НДІ швидкої допомоги ім. Н. В. Скліфосовського.

У травні 2015 у артиста стався інсульт, його частково паралізувало, він виявився прикутим до ліжка. За Яніним доглядали його батьки і дружина Дарина. Пізніше його перевели в реабілітаційний центри, звідки 31 серпня надійшов тривожний сигнал - у актора почалися судоми і він впав у кому. Його доправили до Скліфосовського.

2 вересня Дарині подзвонили шахраї, і повідомили, що Олексій помер. Пізніше жінка спростувала цю новину, і розповіла, що сім'я Яніна стала жертвою телефонних шахраїв. Проте вже 19 вересня дружина актора на своїй сторінці в Instagram повідомила, що Олексія Яніна не стало. Смерть настала в реанімаційному відділенні, він так і не прийшов до тями.

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"Льоші сьогодні не стало... У цього болю немає меж... Наша з Андрійком любов до тебе назавжди...", - написала Дарина і опублікувала сімейний знімок з актором та їхнім сином, який був зроблений до інсульту та інших нещасть, що спіткали їх сім'ю.

Олексій Янін за свою кар'єру зіграв 34 ролі в кіно- і телепроєктах. З 2004 року і до інсульту служив в театрі РАМТ.

Смерть Олексія Яніна підтвердила його дружина Дарина / instagram.com/yaninadaria

Раніше стало відомо, що у боях за Україну загинув 21-річний музикант і зірка Х-фактора Савелій Федан. Вперше на фронті артист опинився в 13 років. Він мріяв прославляти країну і подвиги побратимів в піснях.

Також ЗМІ повідомили, що у родині у Ріанни трапилася трагедія - барбадоська співачка втратила близьку родичку. Під час похоронної церемонії прозвучала відома пісня артистки.

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