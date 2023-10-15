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Речник СБУ Артем Дехтяренко одружився з українською телеведучою

Анна Підгорна
15 жовтня 2023, 12:11 оновлено 15 жовтня, 12:16
Пара вирішила провести скромну церемонію відповідно до духу нинішнього часу.
Артем Дехтяренко, Анастасія Норіцина
Артем Дехтяренко та Анастасія Норіцина одружилися / колаж: Главред, фото: facebook.com/art.denko

Один з головних українських "крашів" періоду повномасштабної війни, речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко одружитися. Його обраницею стала Анастасія Норіцина, ведуча 24 Каналу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив сам Дехтяренко. Відзначається, що пара зв'язала себе узами шлюбу в Міністерстві юстиції в присутності міністра юстиції Дениса Малюськи в День народження Норіциної.

Для скромної церемонії одруження закохані обрали прості вбрання - Дехтяренко був у військовій формі, Норіцина - в сукні-вишиванці.

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У день весілля речник СБУ звернувся до своєї дружини зі зворушливою промовою, в якій він об'єднав кохання до Норіциної, любов до України та віру в перемогу. "До цієї миті я шукав тебе все життя, щоб бути поруч з тобою решту свого життя. Разом за будь-яких обставин! І у час війни, і в день нашої Перемоги!" - пише Дехтяренко.

Артем Дехтяренко, Анастасія Норіцина
Артем Дехтяренко та Анастасія Норіцина одружилися / facebook.com/art.denko

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