Стан важкий: популярний російський співак опинився на лікарняному ліжку

Микола Носков хворіє вже тривалий час і зараз перебуває в лікарні.

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Микола Носков перебуває в лікарні / Фото Российская газета, Pixabay

Російський співак Микола Носков опинився в лікарні і перебуває в стані середньої тяжкості.

Співак, який кілька років тому вже переніс два інсульти і зараз лежить у лікарні з ускладненнями після вірусу. За даними пропагандистських ЗМІ, співак потрапив до лікарні з пневмонією на тлі вірусу.

Музикант самостійно звернувся до лікарні через загострення хронічної обструктивної хвороби легень. Лікарі діагностували у співака правобічну пневмонію і прийняли рішення госпіталізувати його.

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Стан Носкова оцінюють як середньо-важкий.

Хто такий Микола Носков? Микола Іванович Носков (нар. 12 січня 1956, Гжатськ, Гжатський район, Смоленська область, РРФСР, СРСР) - радянський і російський музикант, співак, композитор. Колишній соліст гурту Gorky Park, повідомляє "Вікіпедія".

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Нагадаємо, раніше українська бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова, яка перебуває у стосунках зі співаком Віктором Павліком уже понад 8 років, повідомила новину, яка стосується здоров'я співака.

Раніше також співак Микола Басков, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності.

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