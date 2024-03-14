Відомий музикант і соліст гурту ТІК Віктор Бронюк показав свою 15-річну доньку Єву і здивував фанатів тим, як вона з роками змінилася.

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Соліст "Тік" показав фанатам свою юну доньку-красуню / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український артист і соліст гурту "Тік" Віктор Бронюк повідомив про велику подію в його сім'ї - дочка музиканта Єва відзначила 15-річчя. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Бронюк побажав Єві бути щасливою, а також щоб усі її заповітні мрії здійснювалися.

"Євуся, з днем народження! Нехай твої солодкі 15 будуть найщасливіші! Втілюй всі-всі свої мрії легко і з радістю! Люблю тебе всім серцем", - звернувся до доньки виконавець.

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Також співак показав, як Єва швидко виросла. Зокрема, музикант спершу опублікував архівні кадри доньки, де вона була зовсім крихіткою, а потім поділився свіжим кадром. І стало видно, як з роками Єва дуже сильно змінилася і стала справжньою красунею.

Хто такий Віктор Бронюк? Віктор Володимирович Бронюк (нар. 24 березня 1979, с. Соколова, Хмельницький район, Вінницька область) - український музикант, лідер гурту ТіК, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше співачка Тоня Матвієнко відверто заговорила про першого чоловіка, батька її старшої доньки Уляни. Артистка зізнається, що навіть через багато років вона тримає образу на колишнього коханого.

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