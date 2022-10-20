Занадто добре для нього: супермодель Белла Хадід проти роману своєї сестри Джіджі та Ді Капріо

Леонардо ДіКапріо, Белла Хадід, Джіджі Хадід / https://ua.depositphotos.com

У США тамтешня 26-річна супермодель Белла Хадід виступає проти нових романтичних стосунків своєї рідної сестри Джіджі і легенди Голлівуду, актора і продюсера Леонардо Ді Капріо. Про це повідомляє британський таблоїд The Mirror з посиланням на власні джерела.

За даними інсайдерів, Белла переконує Джіджі не зустрічатися з легендарним кіноактором. Дівчина вважає, що її старша сестра не підходить для Ді Капріо.

"Белла думає, що Джіджі занадто хороша для нього. Те, що він, не думаючи про свою колишню дівчину, зустрівся з Джіджі, напружує її. Вона турбується про те, що її сестра може постраждати", — розповідає Інсайдер з оточення супермоделей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Леонардо ДіКапріо розлучився зі своєю подругою, з якою він був разом 4 роки - Каміллою Морроне.

А вже наприкінці серпня його помітили на півдні Франції біля елітного нічного клубу - в компанії Українки, блогера і студентки лондонської бізнес-школи Марії Берегової. Крім того, з актором був старий друг, зірка трилогії "Людина-павук" Тобі Магуайр.

Але пізніше з'явилася інформація про те, що Дікапріо і на цьому не вгамувався і почав роман з супермоделлю Джіджі Хадід.

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