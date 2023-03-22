Слєпаков висміяв присутність Собчак на своєму концерті

Комік і шоумен Семен Слєпаков, який покинув Росію незабаром після її вторгнення в Україну, дав концерт у Мілані.
Зокрема, Слєпаков міркував про тих, хто виїхав з терористичної Росії. Тим часом у якийсь момент він помітив у залі Ксенію Собчак і, здивувавшись, вирішив її підчепити.
Зі сцени він заявив, що якась дама дивно схожа на російську журналістку, але в Європі її просто не може бути, адже вона є справжньою "патріоткою".
"Тому що Ксенія знаходиться в Росії разом зі своєю країною", - сказав він.
Слідом артист розмірковував про те, що ті росіяни, які виїхали з Росії до початку війни, виявилися розумнішими за інших - вони, за його словами, є "розумниками, які давно все зрозуміли".
Нагадаємо, раніше Семен Слєпаков відповів у своїй звичній віршованій манері хейтерам через звинувачення у підтримці російського диктатора Володимира Путіна. Вірш на цю тему він опублікував у своєму Instagram.
Вірш він підписав "доброзичливцям".
Крім того, раніше артист посміявся над зомбованими росіянами. Під час одного з концертів артист перейтися щодо російської пропаганди та росіян, які сліпо вірять у неї.
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