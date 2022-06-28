Розенбаум зголосився заспівати для поранених українських військових, але тільки після російських / скріншот

Російський співак Олександр Розенбаум заявив, що заспівав би для українських поранених військових. Артист хоче стати "голубом миру".

В інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак він заявив, що хоче лікувати всіх постраждалих незалежно від їх національності.

"Я хочу поїхати туди, куди я хочу поїхати, без журналістів. Не в Київ, а туди, куди це можливо. Але якщо я піду до російських поранених, я обов'язково піду і до українських. Звичайно, не до тих, що зі свастикою. Якщо мені російська влада як голубу миру, з дозволу української влади, дозволить, то я погоджуся", - заявив Розенбаум.

Співак запевнив, що відчуває своє покликання в тому, щоб допомагати постраждалим у війні.

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70-річний артист зазначив, що досі спілкується з Аллою Пугачовою, яка одна з перших виїхала з Росії.

"Я її люблю, не прощався і прощатися не збираюся. Нещодавно з нею розмовляв... З якого переляку я не повинен з нею спілкуватися?! Вона епоха в музиці. Я не буду її засуджувати, обговорювати. Називати її зрадницею? Та ніколи! Вона моя кохана людина", - заявив він.

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