Розенбаум зголосився заспівати для поранених українських військових, але тільки після російських

Артист чекає дозволу від української влади.
Російський співак Олександр Розенбаум заявив, що заспівав би для українських поранених військових. Артист хоче стати "голубом миру".
В інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак він заявив, що хоче лікувати всіх постраждалих незалежно від їх національності.
"Я хочу поїхати туди, куди я хочу поїхати, без журналістів. Не в Київ, а туди, куди це можливо. Але якщо я піду до російських поранених, я обов'язково піду і до українських. Звичайно, не до тих, що зі свастикою. Якщо мені російська влада як голубу миру, з дозволу української влади, дозволить, то я погоджуся", - заявив Розенбаум.
Співак запевнив, що відчуває своє покликання в тому, щоб допомагати постраждалим у війні.
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70-річний артист зазначив, що досі спілкується з Аллою Пугачовою, яка одна з перших виїхала з Росії.
"Я її люблю, не прощався і прощатися не збираюся. Нещодавно з нею розмовляв... З якого переляку я не повинен з нею спілкуватися?! Вона епоха в музиці. Я не буду її засуджувати, обговорювати. Називати її зрадницею? Та ніколи! Вона моя кохана людина", - заявив він.
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