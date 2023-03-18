Російському фігуристу Костомарову знову ампутували кінцівки

Російському фігуристу і знову ж загрожує чергова ампутація кінцівок.

Роман Костомаров / Фото Известия

Російський фігурист Роман Костомаров, який після ускладнень вірусної інфекції продовжує боротися за життя, знову опинився на хірургічному столі.

Як повідомляє пропагандистський смітник "Московський комсомолець", за словами джерела з лікарні, Костомарову знову ампутували кінцівки. Повідомляється також, що Романа знову підключали до ШВЛ і ампутували не тільки стопи, але і гомілки обох ніг, а також всю кисть руки.

"Костомаров дійсно прийшов до тями, його дружина фігуристка Оксана Домніна знаходиться постійно поруч з ним. Прийшовши до тями, він всіх, фігурально кажучи, змучив – в сенсі, весь медперсонал. Так, ганяв усіх, просив помити голову йому, а медсестра морозивом його годувала", - повідомляють джерела в лікарні.

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"Але сьогодні Роман знову був підключений до ШВЛ, а відключали його буквально на кілька годин, після того, як стало зрозуміло, що він може дихати самостійно. Його організм дуже ослаб, людина дійсно втратила більше 50 кг.друга рука у нього зараз чорніє, лікарі поки чекають – робити ампутацію чи ні", - пише ЗМІ.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російському фігуристу Роману Костомарову, який підтримує загарбницьку війну Росії проти України і все ще перебуває у важкому стані, знову будуть ампутувати частини тіла.

Незважаючи на райдужні прогнози в російських пропагандистських ЗМІ, Костомаров продовжує знаходиться в лікарні під безліччю апаратів. Більш того, у нього продовжує прогресувати сепсис.

Нагадаємо, раніше російському фігуристу стало гірше. У Костомарова уражена чверть головного мозку: крововилив і гематома в лобовій частці, — стан фігуриста критичний.

"За нашими даними, ураження легенів — більше не головна проблема спортсмена. Лікарі вважають, що інфекція від отиту могла перейти з вух на мозок і дати ускладнення", - пише ЗМІ.

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