Путинофіла Джигурду помітили на Запоріжжі: спекулював на українському корінні

Любитель "русского мира" і вбивств українців відзначився новою "маячнею" про своє коріння.

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Джигурда відомий своїми скандальними вчинками / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Кремль продовжує залучати до поїздок на фронт в Україну своїх телевізійних зірок, намагаючись таким чином популяризувати російських військових злочинців. Серед "знаменитостей", які відзначилися на окупованих територіях, з'явився і низькопробний артист Микита Джигурда.

Джигурда, чия кар'єра похилого провокатора тримається на замовленнях від федеральних каналів, ще з 2014 року вихваляє агресію Путіна і бере участь у всіх пропагандистських шоу в Росії.

Цього разу Джигурда відвідав Запорізьку область. Судячи з публікацій рупорів Путіна, "зірка" приїхав в Україну, перетнувши окуповану частину Донбасу. Кінцевий пункт його прибуття був у Запорізькій області.

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Хто такий Микита Джигурда Микита Борисович Джигурда - радянський, український і російський актор театру і кіно, кінорежисер, сценарист, виконавець пісень. Народний артист Чеченської Республіки, заслужений артист Кабардино-Балкарської АРСР.

У 2022 році Джигурда підтримав вторгнення Росії в Україну. Національне агентство із запобігання корупції України виступило з ініціативою про введення проти Джигурди міжнародних санкцій за підтримку вторгнення в Україну і виправдання дій Росії.

При цьому Джигурда зайнявся спекуляцією, що його прізвище нібито має "запорізьке коріння".

"Ми привезли (окупантам - Главред) гуманітарку, коптери, а потім приїхали сюди (на Запоріжжя - Главред), бо прізвище Джигурда сягає корінням Запорізької Січі... Чернігів. Я не міг сюди не приїхати", - висловився зрадник у коментарі пропагандистам.

Зазначимо, що міф про своє козацьке походження російська "зірка" підтримує вже давно і вельми успішно - росіяни в цю нісенітницю вірять і навіть внесли цю маячню в його біографію.

Сам Джигурда родом із Києва, але свого часу зрадив Батьківщину, віддавшись путінському режиму.

Путініст відомий своєю неадекватною поведінкою. Наприклад, на початку березня він влаштував погром у клубі букмекерської компанії. У актора зайшла велика ставка, після чого він почав голосно кричати, заліз на стіл і впав із нього.

До цього низькопробний артист заявив, що нібито готувався стати президентом України "під дахом Медведчука".

Також Главред писав, як Волочкова напідпитку наговорила зайвого Джигурді. Користувачі мережі вкотре звинуватили скандальну балерину у зловживанні алкоголем і висміяли її промову.

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