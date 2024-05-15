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Ледве дихає: госпіталізованому російському співаку стало гірше

Олена Кюпелі
15 травня 2024, 23:21
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Артистові Миколі Носкову стало гірше і його стан ще важчий.
Микола Носков перебуває в лікарні
Микола Носков все ще перебуває в лікарні / Фото Российская газета, Pixabay

Російський співак Микола Носков, який опинився в лікарні і перебуває у стані середньої тяжкості, отримав ще одне ускладнення.

За даними російського пропагандистського телеграм-каналу Mash, у Носкова на тлі пневмонії діагностували закупорку легеневої артерії.

Хто такий Микола Носков

Микола Носков - радянський і російський музикант, співак, композитор. Володар російських музичних премій "Золотий грамофон" і "Овація".

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Як написав канал, лікарі діагностували тромбоемболію на тлі пневмонії. Артист перебуває в середньо-важкому стані. Пропагандисти також пишуть, що також у музиканта розвинулася дихальна недостатність.

"Ситуацію ускладнює дисбактеріоз кишечника. До цього Носков скаржився на сильні болі в правих руці та нозі. Лікарі коригували терапію і призначили йому сильніші препарати", - повідомили медики.

Нагадаємо,раніше 68-річного народного артиста РФ екстрено госпіталізували із запаленням легенів. Медикам довелося боротися не тільки з ним, а й із наслідками інсульту, який музикант переніс 2017 року, але так і не відновився.

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Нагадаємо, раніше українська бізнесвумен і блогерка Катерина Реп'яхова, яка перебуває у стосунках зі співаком Віктором Павліком уже понад 8 років, повідомила новину, яка стосується здоров'я співака.

Раніше також співак Микола Басков, який підтримує військове вторгнення Росії в Україну, несподівано зізнався у своїй чоловічій неспроможності.

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