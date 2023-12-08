Принц Гаррі поскаржився на те, що їх змусили покинути Великбританію

Гаррі каже, що його родині стало небезпечно в країні.

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Принц Гаррі і Меган Маркл зараз живуть в США / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Принц Гаррі заявив суду, що його і Меган "змусили" покинути королівську сім'ю і переїхати до Сполучених Штатів.

За інформацією ITV.com, принц говорив, що це викликає "велику печаль" і що Великобританія займає "центральне місце в спадщині" його двох дітей, Арчі і Лілібет.

Гаррі подає на Міністерство внутрішніх справ до суду з приводу рішення, прийнятого в 2020 році, про скасування його фінансування державою.

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Він відхилив твердження юристів Міністерства внутрішніх справ про те, що це був його "вибір" залишити Великобританію, що призвело до зниження рівня його заходів безпеки.

Принц заявив, що нинішні заходи означають, що він, Меган і його діти не знаходяться в безпеці у Великобританії, і заявив, що відмовляється піддавати свою дружину "небезпеці".

"Великим смутком для нас обох було те, що ми з дружиною відчували себе змушеними відмовитися від цієї ролі і покинути країну в 2020 році", — сказав Гаррі.

"Великобританія - мій дім. Великобританія займає центральне місце в спадщині моїх дітей і є місцем, де я хочу, щоб вони відчували себе як вдома, так само, як і там, де вони живуть в даний час в Сполучених Штатах".

Міністерство внутрішніх справ стверджує, що принц Гаррі тепер має "індивідуальний" набір заходів, щоб забезпечити йому та його родині безпеку, коли він – або вони – відвідують Великобританію.

Раніше стало відомо, що герцоги Сассекські ледь не повторили жахливу долю принцеси Діани - принц Гаррі і Меган Маркл ледь не потрапили в аварію через папараці, які переслідували їх на автомобілі 2 години.

Також стало відомо, що Меган Маркл в США спіймали на брехні. Через недобросовісно виконану роботу їх в Америці, куди обидва так прагнули, стали називати "королівськими шахраями".

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