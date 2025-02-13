Потап вийшов на зв'язок після скандального інтерв'ю Дудю

Коротко:
- Потап з'явився в мережі
- Що він зробив
Український репер і продюсер Потап, який вже майже три роки живе за кордоном і дав інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю, вийшов на зв'язок.
Однак це сталося не з метою виправдатися за розмову з росіянином під час повномасштабної війни з Росією, а з метою просунути свій новий образ. Зокрема, він опублікував "смішний" відеобатл із "другом" Алмазом.
Ролик проходив на новій сторінці Потапа в Instagram під сценічним ім'ям Славік Балаган.
Тим часом, коментатори не оцінили навіть жартівливе відео і багато хто став висловлюватися досить жорстко на адресу Потапа.
"Заочна Тероборона", "У чому прикол цих відео? Усі однотипні, без динаміки, розвитку ідеї. Це щоб вже всі точно закарбували в розумі, що ці дядьки - списаний матеріал?" - пишуть вони.
Потап - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи, а Україну назвав країною, в якій "нічого немає".
А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.
Вас також може зацікавити:
- "Шукає нову Настю": втікач Потап прийняв остаточне рішення
- "Тому я повертаюся": втікач Потап зізнався, як виїхав з України
- "Це сталося": Потап висловився про розлучення з Настею Каменських
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред