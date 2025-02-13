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Потап вийшов на зв'язок після скандального інтерв'ю Дудю

Олена Кюпелі
13 лютого 2025, 20:22
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Потап не зійшов до пояснень, а просто записав нове розважальне відео.
Потап
Потап вийшов на зв'язок після інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap/

Коротко:

  • Потап з'явився в мережі
  • Що він зробив

Український репер і продюсер Потап, який вже майже три роки живе за кордоном і дав інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю, вийшов на зв'язок.

Однак це сталося не з метою виправдатися за розмову з росіянином під час повномасштабної війни з Росією, а з метою просунути свій новий образ. Зокрема, він опублікував "смішний" відеобатл із "другом" Алмазом.

відео дня

Ролик проходив на новій сторінці Потапа в Instagram під сценічним ім'ям Славік Балаган.

Тим часом, коментатори не оцінили навіть жартівливе відео і багато хто став висловлюватися досить жорстко на адресу Потапа.

"Заочна Тероборона", "У чому прикол цих відео? Усі однотипні, без динаміки, розвитку ідеї. Це щоб вже всі точно закарбували в розумі, що ці дядьки - списаний матеріал?" - пишуть вони.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи, а Україну назвав країною, в якій "нічого немає".

А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.

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