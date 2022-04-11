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Поезія незламних: Остап Ступка прочитав потужний вірш про війну в Україні

11 квітня 2022, 02:05

Рима, яка б'ється в такт з серцем кожного українця.

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Остап Ступка прочитав вірш Сергія Фаліона "Ми йдемо далі " про війну в Україні / скріншот

Український актор Остап Ступка взяв участь у проєкті театру імені Івана Франка під назвою Поезія незламних.

Творча ініціатива спрямована на те, щоб увічнити російсько-українську війну у всіх її проявах - гіркоті втрат, радості поразок, героїзму українських військових, неймовірній стійкості українського духу та міцності віри в перемогу.

Поезія, за словами театру, обрана для цього неспроста: вірші сучасних поетів, народжені війною, - блискавична і вкрай чутлива зброя з невіглаством і пропагандою. "Нова велика воєнна проза або видатна нова воєнна драма про цю війну з'являться, можливо, через рік-два а може і значно пізніше. А сучасна поезія реагує на трагічні виклики часу - миттєво, імпульсивно, емоційно, концентровано образно",- пишуть франківці.

Остап Ступка обрав для декламування вірш Сергія Фаліона "Ми йдемо далі " - слова, які сьогодні варто почути кожному українцю в кожній точці земної кулі.

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