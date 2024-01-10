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Підроблені донати: Даша Квіткова виправдалася перед підписниками

Олена Кюпелі
10 січня 2024, 11:45
Блогершу Квіткову "викрили" в підроблених донатах, та відреагувала.
Даша Квіткова виправдалася за донати ЗСУ
Даша Квіткова виправдалася за донати ЗСУ / Колаж Главред, фото Instagram / kvittkova

Українська блогерка і колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова, яка прославилася завдяки участі в шоу "Холостяк", виправдалася перед своїми підписниками щодо своїх щоденних донатів.

На своїй сторінці в Instagram, Квіткова повідомила, що їй стали надходити звинувачення від передплатників в тому, що її донати не справжні.

"Вже кілька днів ми з Левом і рідними знаходимося не в Україні. І мені прилітають звинувачення, що мої донати підроблені через різні часові пояси", - написала вона.

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Квіткова також запропонувала своїм підписникам "звірити час", щоб більше не отримувати таких повідомлень. "Чого-чого, а такого я ще не бачила. Я розумію занепокоєння", - додає вона.

Дашу квіткову
Дашу квіткову "викрили" в нечесних донатах / скріншот Instagram / kvitkova

Нагадаємо, у Києві, 27 серпня, у Святошинському районі сталася аварія за участю чотирьох елітних автомобілів. За кермом одного з них перебувала відома блогерка Даша Квіткова.

Відзначимо, раніше потерпіла в цьому ДТП - Лілія Адаменко, яка перебувала в автомобілі Тесла, який також був учасником ДТП, розповіла деякі подробиці.

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новини шоу бізнесу Даша Квіткова
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