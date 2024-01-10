Підроблені донати: Даша Квіткова виправдалася перед підписниками

Українська блогерка і колишня дружина Микити Добриніна Даша Квіткова, яка прославилася завдяки участі в шоу "Холостяк", виправдалася перед своїми підписниками щодо своїх щоденних донатів.
На своїй сторінці в Instagram, Квіткова повідомила, що їй стали надходити звинувачення від передплатників в тому, що її донати не справжні.
"Вже кілька днів ми з Левом і рідними знаходимося не в Україні. І мені прилітають звинувачення, що мої донати підроблені через різні часові пояси", - написала вона.
Квіткова також запропонувала своїм підписникам "звірити час", щоб більше не отримувати таких повідомлень. "Чого-чого, а такого я ще не бачила. Я розумію занепокоєння", - додає вона.
Нагадаємо, у Києві, 27 серпня, у Святошинському районі сталася аварія за участю чотирьох елітних автомобілів. За кермом одного з них перебувала відома блогерка Даша Квіткова.
Відзначимо, раніше потерпіла в цьому ДТП - Лілія Адаменко, яка перебувала в автомобілі Тесла, який також був учасником ДТП, розповіла деякі подробиці.
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