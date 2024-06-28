"Майже скелет": Анджеліна Джолі важить шокуючі 44 кілограми

Анджеліна Джолі 16 червня вийшла на червону доріжку церемонії вручення премії "Тоні" в Нью-Йорку.

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Анджеліна Джолі - прикраса Голлівуду/ колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та Instagram

Колись голлівудська акторка Анджеліна Джолі 16 червня вийшла на червону доріжку церемонії вручення премії "Тоні" в Нью-Йорку з 15-річною донькою Вів'єн поруч із нею.

За даними виданняIn Touch, загальна увага була прикута до її нового татуювання: ластівка, намальована посередині її грудей трохи вище ліфа її оксамитової сукні від Versace приглушеного бірюзового кольору.

Шанувальники також не могли не помітити, наскільки худою вона виглядала. "Вона така худа", - написав один онлайн-коментатор, а інший ахнув: "Вона виглядає майже як скелет!".

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Подивитися на струнку Джолі можна тут

За оцінками ексклюзивного інсайдера In Touch, 49-річна акторка зі зростом 177 см важить лише 44 кілограми.

"Енджі знає, що вона дуже худа", - ексклюзивно розповіло джерело In Touch. "Вона також знає, що якщо вона одягне відверту сукню, всі говоритимуть про те, який вона має вигляд. Вона практично пропонує людям прокоментувати її вагу, одягнувши такі сукні, в яких вона виглядає такою стрункою. Наче вона жадає уваги".

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володарка премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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Актрису Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим за неї на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

До того також Анджеліна Джолі навесні минулого року приїжджала до військового Львова. Зірка приїхала в нашу країну, щоб зустрітися з переселенцями з "гарячих точок" і підтримати дітей, які страждають від війни.

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