Майже 50 тисяч: фани бісяться через ціни на європейський концерт Адель

Повідомляється, що на концерт Адель не продано майже 2000 квитків.

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Фанти спантеличені вартістю квитків на концерт співачки / Колаж Главред, фото adele.com, Instagram/adele

Концерт світової знаменитості Адель у Мюнхені перебуває під загрозою зриву.

За інформацією британського таблоїду The Daily Mail, причиною цього стали тисячі не проданих місць через захмарні ціни на концерт співачки.

Зокрема, минулого тижня 260 000 фанатів годинами стояли в черзі за найдешевшими та найкращими місцями.

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А тепер з'ясувалося, що на концерти досі не продано до 2000 місць - квитки є в наявності на кожну дату.

Відомо, що 35-річна Адель відіграє 10 концертів у німецькому місті з 2 по 24 серпня - це її перші концерти з 2015 року.

Найдешевший квиток коштував 281 фунт (13 500 грн), а найдорожчий - понад 1000 (48 000 гривень) фунтів.

"Якщо місця не будуть продаватися, промоутерам, можливо, доведеться розглянути можливість зниження цін", - повідомило виданню джерело.

На сайті X, раніше відомому як Twitter, фанати заявили, що ціни "злочинні" і що "звичайним людям практично неможливо побачити артистів наживо".

Тим часом, популярна співачка й авторка пісень уже додала чотири додаткові концерти через високий попит на її виступи в серпні - загалом їх стало 10.

Нагадаємо, раніше одна з найпопулярніших співачок у світі Тейлор Свіфт, схоже, стала задихатися на своєму шоу Eras Tour у Ріо-де-Жанейро. Фанатське відео з концерту, опубліковане в суботу, показує, що зірка щосили намагалася дихати одразу після виконання "Bejeweled" наприкінці свого багатогодинного виступу.

Раніше також стало відомо про те, що Дженніфер Лопес наполегливо працює над своїм здоров'ям і красою. Про це розповіла її музична керівниця Кім Берс.

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