Чому українка Лорак мовчить про війну: вчителька зі школи співачки назвала можливу причину

Педагог заявила, що в юності артистка вчилася з натяжкою.
Мовчання співачки Ані Лорак яка живе в країні-агресорі досі мовчить про криваву війну, пов'язане з її характером.
Вчителька зі школи Ані Лорак Ольга Ящук розповіла, що в юності артистка вчилася з натяжкою і додала, що ще тоді зрозуміла внутрішність майбутньої зірки – шукати там, де краще.
У коментарях під одним з постів в мережі, педагог зізналася, що ставши відомою, співачка почала брехати.
"Лорак (Кароліна) навчалася в школі М.Чернівці, де я працювала. Ставилися до неї добре, навіть любили. Вона була приємною дівчиною, хоча і вчилася з натяжкою. Ставши зіркою, в інтерв'ю говорила, що над нею знущалися. Так що внутрішність її я ще тоді зрозуміла. Шукає, де краще. Але треба ще мати ДУШУ і розум",- написала Ящук, яка, за її словами, викладала в Чернівецькій школі-інтернаті №4.
Раніше українська модель, ведуча і волонтерка Катя Осадча розповіла, хто порадив Ані Лорак мовчати про війну в Україні заради збереження кар'єри в РФ.
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