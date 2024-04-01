Співак-воїн Положинський розповів про свої складні медичні операції

51-річний музикант, екс-фронтмен гурту "Тартак", а нині боєць ЗСУ Олександр Положинський переніс дві складні операції на очах. Про це він повідомив фанатам на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Як каже Положинський, втручання лікарів пройшли успішно, і надалі він сподівається, що незабаром, після реабілітації, він зможе ходити без окулярів.
"На даний момент це моє останнє фото в окулярах для поліпшення зору. І я дуже сподіваюся, що такі окуляри мені більше ніколи не будуть потрібні. Цього тижня я зробив дві операції. Операції пройшли чудово, виявилися і близько не такими страшними, якими здавалися до того, тепер мушу витримати доволі тривалий післяопераційний період стриманості та обережності. Моя подяка лікарям, які мене обстежували та лікували, спасибі також друзям і подругам, які давали поради, рекомендації та підтримку", - написав музикант.
Хто такий Олександр Положинський?
Олександр Євгенович Положинський (нар. 28 травня 1972, Луцьк, Волинська область, Українська РСР, СРСР) - український співак і шоумен, колишній лідер українського гурту "Тартак", проєкту "Був'є" (2014), проєкту "Ол. Ів.'є" (2019), повідомляє "Вікіпедія".
Нагадаємо, раніше Положинський розповів, що аферисти в Мережі скористалися його особистим фото для інформаційної пропаганди. Зокрема, пообіцяли нібито розповісти "правду" про ситуацію, яка склалася в Авдіївці. Ба більше, на фото Положинського підписали як "Владислав Бабій".
Нагадаємо, раніше зірка Дизель Шоу, український актор і воїн Олег Іваниця, став батьком учетверте. Також чоловік розкрив рідкісне ім'я немовляти, яке стало першим у його шлюбі з другою дружиною.
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