Пасьянс зійшовся: Моніка Беллуччі пристрасно освідчилася Тіму Бертону в коханні

Незвичайна пара більше не ховається від цікавих очей.

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Моніка Беллуччі підтвердила романтичні стосунки з Тімом Бертоном / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

58-річна італійська акторка і секс-символ Моніка Беллуччі має слабкість до харизматичних чоловіків - вона була одружена з французьким актором Венсаном Касселем і мала стосунки з художником Ніколя Лефевром.

Зараз увага гарячої італійської красуні переключилася на 64-річного оскароносного американського режисера Тіма Бертона. Роман закоханим стали приписувати ще в лютому - пара не сильно приховувала свої почуття, проте любов, що тільки зароджується, не коментувала.

Сьогодні Беллуччі готова зізнатися - вона по вуха закохана в Бертона, і це дуже взаємно. Про це вона розповіла в інтерв'ю глянцевому журналу Elle France. Закохана акторка шаленіє від обранця, як від людини, і як режисера.

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"Що я можу сказати... По-перше, я рада, що зустріла цю людину. Це одна з тих зустрічей, які в житті бувають дуже рідко. Я знаю цю людину, я люблю її, і ось я йду на зустріч з режисером. Починається чергова пригода. Я люблю Тіма. І я дуже поважаю Тіма Бертона", - розповіла про свого нового коханого Беллуччі.

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