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Від раку померла фіналістка конкурсу "Міс Світу-2005"

Анна Підгорна
26 квітня 2024, 01:34
Діведжі Сміт Дхіведжа почала прощатися з життям ще в січні, і прожила останні місяці на повну.
Діведжі Сміт Діведжі помер
Померла Діведжі Сміт Дхіведжа - що сталося / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/dhiveja

"Міс Південна Африка 2005" Діведжі Сміт Дхіведжа померла у віці 42 років від онкології. Про це у своєму блозі у Facebook її близький друг Андре Слей.

"Ти була ангелом у моєму житті, і я ніколи не зможу віддячити тобі за все. Ти була хороброю, мужньою, і мені так шкода, що світу не пощастило прожити з тобою довше. Мені дуже шкода, що це сталося, але я ніколи не шкодуватиму про те, що був благословенний таким сонячним промінчиком. Мої найщиріші співчуття чоловікові, доньці та близьким. Ти була єдиною і неповторною", - написав він в епітафії.

Сміт Дхіведжа боролася з раком протягом останніх кількох років. Про своє лікування вона розповідала в соціальних мережах. В одному зі своїх останніх постів в Instagram, 2 січня 20024 року, вона розповіла, що після чергового сеансу хіміотерапії, який не мав успіху, їй залишилася лише палеативна допомога - метастази поширилися на легені та кістки.

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"Наразі я лікуюся так, щоб виграти якомога більше часу без погіршення якості життя - щоб я могла жити і насолоджуватися цим прекрасним життям якомога довше", - написала Діведжі. У покійної залишився чоловік і шестирічна донька.

Діведжі Сміт Дхіведжа представляла на конкурсі Міс світу-2005 Південно-Африканську Республіку та дійшла до півфіналу.

Конкурс Міс Світу

Міс Світу - найстаріший із "великої четвірки" (Міс Всесвіт, Міс Інтернешнл, Міс Земля) конкурсів краси, заснований у Великій Британії 1951 року. Сучасний конкурс оцінює не тільки зовнішні дані, а й особисті якості конкурсанток, віддаючи останнім перевагу. З цієї причини з 2015 року в півфіналі не проводиться проміжний етап пляжної моди. Одним із найбільш визначальних етапів є "Міс благодійність" - Краса з метою, в якому конкурсантки представляють соціально значущі проблеми, яким вони присвячують свою діяльність. Україна приймає участь у "Міс Світу" з 1991 року.

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