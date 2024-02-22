Остапчук мило привітав юну дружину з першою річницею шлюбу

Шоумен Володимир Остапчук привітав 23-річну дружину Катерину Полтавську з першою річницею шлюбу, а та розповіла, про яке весілля мріє.

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Остапчук і Полтавська одружені рівно рік / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і Instagram

22 лютого, шоумен і телеведучий Володимир Остапчук і його 23-річна дружина Катерина Полтавська відзначають першу річницю шлюбу. Про це Остапчук нагадав на своїй сторінці в Instagram.

Остапчук розмістив романтичне фото з коханою і загадково підписав: "сьогодні важливий день".

Що саме за день, Остапчук не став уточнювати-втім, його фоловери моменталньо зрозуміли, про що йде мова (про його весілля з Полтавською).

відео дня

Також Полтавська поспілкувалася з фанами в Insta-stories і поділилася, про яке весілля вона мріє. Адже під час війни вони з Остапчуком прийняли рішення скромно розписатися, скориставшись послугою сервісу"Готово":

"Весілля, про яке я раніше мріяла, неможливе в наших реаліях. Зараз хочу, щоб не в Києві (швидше за все Edem ‒ він на фото) і з найближчим оточенням. Але зараз інші пріоритети. Можливо, в 2025 або 2026", – розповіла дівчина.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук розповів, як зійшовся з третьою дружиною, журналісткою Катериною Полтавською.

Пізніше його попередня дружина Христина Горняк заявила, що шоумен відмовляється йти на контакт по розділу спільного майна після розлучення. Зокрема блогерку цікавить будинок під Києвом, який вона придбала і облаштовувала разом з Остапчуком.

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