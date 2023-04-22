"Вона мені видала таке, що я плакала": радянська актриса розповіла про скандал з сестрою з України

Наталія Гвоздікова зізналася, що її сестра не захотіла підтримувати з нею спілкування після вторгнення Росії.

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Наталія Гвоздікова розповіла про скандал з сестрою з України / колаж фото росЗМІ

Радянська актриса Наталія Гвоздікова, яка відома своїми ролями у фільмах "Панянка-селянка" і "Велика перерва", жорстко і з образоюю висловилася про свою сестру, яка живе в Україні. 75-річна актриса каже, що не розуміє, чому її сестра не хоче спілкуватися з Наталією, яка залишилася в Росії і підтримує Путіна. Про це повідомляють росЗМІ.

Виявилося, що її двоюрідна сестра Наташа живе в Одесі і вона відмовилася продовжувати спілкування з актрисою ще в 2014 році, коли російська окупаційна армія захопила Крим і частину Донбасу.

"У 2014 році подзвонила їй привітати з днем народження. Вона мені сказала: "Більше мені не дзвони, знати тебе не хочу". І видала мені таке, що я плакала кілька днів. А сестра - досить хвора людина. Я в Москві через знайомих діставала ліки від страшних нападів астми і посилала поїздом до неї. Ми були дуже близькі - я, її мама, тато, брат", - говорить Гвоздікова.

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Радянська актриса переконана, що її сестра, яка живе в Україні, нібито піддалася пропаганді влади і через це звинуватила Росію у всьому, що переживає Україна.

"Вона говорила, що такі, як я, розорили Україну... мені було прикро... не знаю, звідки така ненависть, мені незрозуміло. Не розумію тих акторів, які отримували у нас хороші ролі, звання... і зараз на зйомках — мені просто розповідали — чудова актриса йде і прославляє Україну і ні з ким не спілкується. Що це таке? Не знаю, не розумію", — додала радянська актриса.

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