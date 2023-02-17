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"Вона горбата, горб величезний": Сосєдов накинувся на "хвору" Пугачову

17 лютого 2023, 16:08
Сергій Сосєдов вважає, що Алла Пугачова весь час лікується.
Алла Пугачова, Сергій Сосєдов
Алла Пугачова, Сергій Сосєдов / скріншот YouYube

Скандальний музичний критик Сергій Сосєдов вирішив висловитися про здоров'я Алли Пугачової, яка втекла з Росії до Ізраїлю.

"Експерт", який активно обливає брудом артистів, які засудили війну в Україні, заявив, що Пугачова вже далеко не та, що була раніше.

"Вона весь час лікується. Ледве ходить. Ви б пройшли поруч - не зрозуміли б, що це вона. Вона Горбата, горб величезний, ходить немов, дріботить і весь час дивиться в підлогу. Взагалі, це жалюгідне видовище", - заявив Сосєдов.

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Більш того, скандальний критик заявив, що Примадонна нібито має проблеми з голосом.

"Їй зв'язки сказали "до побачення" ще 20 років тому. Вона не стежила ніколи за голосом. У неї там все зношено. Який спосіб життя вона вела, всі знають - і пила, і палила", - не вгамовувався Сосєдов.

Раніше ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

Також ми писали, що гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Автор: Сергій Кущ
Алла Пугачова Сергій Сосєдов новини шоу бізнесу
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