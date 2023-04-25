Оксана Білозір пішла від чоловіка після 33 років шлюбу

Сумна статистика зіркових розлучень поповнилася ще одним зламаним шлюбом - Недзельський зізнався, що Білозір йому більше не дружина.

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Оксана Білозір та Роман Недзельський розлучилися / instagram.com/oksana_bilozir, facebook.com/nedzelskiy.roman

Українська співачка, політичний діяч і Народна артистка України Оксана Білозір прийняла рішення завершити свій більш ніж 30-річний шлюб з музикантом і продюсером, а нині - воїном ЗСУ Романом Недзельським.

Шокуючою новиною поділився сам чоловік під час його інтерв'ю для Rostyslove Production. Недзельський зазначив, що розлучення між ним та Білозір сталося ще в кінці минулого року з ініціативи самої співачки.

Військовий зазначив, що він був проти розставання, проте його колишня дружина взяла справу в свої руки, і через суд домоглася розлучення - він не міг бути присутнім на слуханні, так як знаходився на фронті.

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"Майже 33 роки прожили у шлюбі. Я отримав повістку до суду. І нас розлучили. Оскільки я в армії, я не міг прийти на засідання до суду. Мене тричі не було, і нас автоматично розлучили. Я був проти цього, але Оксана подала до суду. Вже офіційно не чоловік і дружина. Понад рік мене немає вдома. Я вперше про це говорю", - повідомив Роман Недзельський.

Про причини раптового розриву він поширюватися не став. Сама Оксана Білозір інтерв'ю колишнього чоловіка ніяк не прокоментувала.

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