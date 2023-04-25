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Оксана Білозір пішла від чоловіка після 33 років шлюбу

Анна Підгорна
25 квітня 2023, 23:09 оновлено 25 квітня, 23:10
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Сумна статистика зіркових розлучень поповнилася ще одним зламаним шлюбом - Недзельський зізнався, що Білозір йому більше не дружина.
Оксана Білозір, Роман Недзельський
Оксана Білозір та Роман Недзельський розлучилися / instagram.com/oksana_bilozir, facebook.com/nedzelskiy.roman

Українська співачка, політичний діяч і Народна артистка України Оксана Білозір прийняла рішення завершити свій більш ніж 30-річний шлюб з музикантом і продюсером, а нині - воїном ЗСУ Романом Недзельським.

Шокуючою новиною поділився сам чоловік під час його інтерв'ю для Rostyslove Production. Недзельський зазначив, що розлучення між ним та Білозір сталося ще в кінці минулого року з ініціативи самої співачки.

Військовий зазначив, що він був проти розставання, проте його колишня дружина взяла справу в свої руки, і через суд домоглася розлучення - він не міг бути присутнім на слуханні, так як знаходився на фронті.

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"Майже 33 роки прожили у шлюбі. Я отримав повістку до суду. І нас розлучили. Оскільки я в армії, я не міг прийти на засідання до суду. Мене тричі не було, і нас автоматично розлучили. Я був проти цього, але Оксана подала до суду. Вже офіційно не чоловік і дружина. Понад рік мене немає вдома. Я вперше про це говорю", - повідомив Роман Недзельський.

Про причини раптового розриву він поширюватися не став. Сама Оксана Білозір інтерв'ю колишнього чоловіка ніяк не прокоментувала.

Дивіться репортаж ЖВЛ про те, хто зі знаменитостей тут же одружився, ледь розірвавши попередній шлюб:

Раніше американська акторка і співачка Елісон Портер, яка стала відомою завдяки головній ролі у фільмі "Кучерявка Сью" (1991), вийшла заміж за друга дитинства, весілля з яким вважає своєю долею.

Також стала відомою ймовірна стать другої дитини співачки Ріанни, яка приголомшила фанатів новиною про вагітність - папараці зловили артистку за покупками для майбутнього малюка.

Інші новини:

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