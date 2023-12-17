Окупанти "поховали" зірку "Дизель Шоу" - акторка відповіла

Яні Глущенко довелося доводити шанувальникам, що новина про її смерть - це фейк.

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Окупанти розпустили фейк про те, що Яна Глущенко померла / колаж: Главред, фото : instagram.com/yamo4ka

Українська акторка і резидентка "Дизель Студіо" Яна Глущенко стала жертвою безглуздої пропаганди країни на болтах. Там жовта преса взяла моду "вбивати" українських артистів - випускати новини про їх смерть з тієї чи іншої причини. Нещодавно від такого безчестя постраждав Віталій Козловський, а тепер довелося віддуватися Глущенко.

Акторка у своєму блозі в Instagram виклала відео щоб заспокоїти шанувальників: вона жива, і крім того, що її "ховають", відчуває себе непогано.

"Сьогодні прочитала дуже цікаву новину про себе, що я вже тойво. То ні. Я жива-здорова. Самі знаєте, хто ці фейки запускає. Не переходьте за посиланням (під такими повідомленнями - прим редактора), будь ласка. І моє побажання дня: нехай [помре] вся ... Самі знаєте хто. Гарного дня", - розповіла в ролику акторка.

відео дня

Поки Яна розповідала, що новина про її смерть - це фейк, в кадр вбіг її колега Єгор Крутоголов, який з дуже здивованим обличчям уточнив, чи жива ще Глущенко. Ймовірно, така дурна і надумана новина стала приводом для добрих жартів в колективі.

Дивіться відео Яни Глущенко зі спростуванням її смерті:

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