Нова молитва "Отче наш" - "Київ наш" підкорила мережу

Олександра Кольцова склала свій" Отче наш " / соцмережі

Українська співачка, лідер гурту Крихітка Олександра Кольцова переписала молитву "Отче наш" на воєнний стиль і присвятила текст про ППО, пиріжки і лукаву Орду тим, хто залишився в Києві.

У своїй молитві співачка подякувала компанії, які працюють по час війни для жителів столиці. Зокрема, артистка згадала "Нову пошту", що доставляє необхідні вантажі під погрозами обстрілів і інтернет-провайдери, що дозволяють людям бути в курсі подій.

читайте також"У Путіна відрізані ноги": експерт з хімзброї назвав головну небезпеку диктатора РФТакож Олександра згадала " Київхліб "і популярні в столиці пиріжки з" Ярослави", а ще попросила вберегти українців від згадок про" совок " і допомогти отримати від НАТО засоби ППО.

У мережі користувачі із захопленням прокоментували творіння співачки.

Повний текст молитви

Києве мій

Да святиться ім'я твоє, да буде Нова Пошта твоя, да буде Воля — ні, але, можливо Ланет та інші провайдери, як на лівому, так і на правому берегах.

Київхліб насущний дай нам днесь і пиріжки з Ярослави та Клари. І прости нам овердрафт в моно і приваті, яко же і ми прощаєм боржникам нашим. І не введи нас у спокусу хоч ще раз глянути в бік *бучого совка, а введи в НАТО, а якщо не виходить цього року, то дай нам безпілотників, винищувачів і артилерії стільки, аби позбутися лукавої орди і роз***ти її к х***.

В ім'я метро, Сільпо і ППО

Амінь.

Нагадаємо, Польща, Словенія та Чехія підготували план дій для припинення війни в Україні. Він складається з 10 пунктів, які ЄС повинен виконати, щоб досягти миру.

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