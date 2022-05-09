"Ґвалтівники, мародери і військові злочинці": Єфросиніна "рознесла" парад 9 травня на Красній площі

Для всього світу сьогодні це - парад ганьби, а не перемоги.
Українська телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна прокоментувала парад на честь Дня Перемоги, який відбувся в москві, на красній площі.
Артистка виклала в Instagram відеоролик, на якому кадри з урочистої ходи російських солдатів по головній площі країни-агресора змінювалися кадрами військових злочинів, які скоювали і скоюють рашисти на території України.
Єфросиніна зазначає, що це - парад ганьби, а не перемоги, адже строєм крокують не гідні солдати "другої армії світу", чиї предки разом з іншим народами здобули перемогу над нацизмом, а розбійники, які знищують мирне населення і культурну спадщину народу, який вони з лицемірною, помилковою гордістю називають братнім.
"Сьогодні, коли весь світ об‘єднується у підтримці вільної України, росія проводить свій так званий "парад перемоги". Але хто марширує в ньому: вбивці жінок, дітей та літніх людей; гвалтівники, злодії, мародери та воєнні злочинці..Це парад сорому країни, де 70% населення підтримує дії найбільшого терориста сьогодення!Але ми все знаємо та запам‘ятаємо! Україна переможе!росія залишиться ні з чим…Слава Україні!" - підписала ролик Єфросиніна.
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Раніше Маша Єфросиніна розповіла, чому війна змусила її вважати себе поганою матір'ю.
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