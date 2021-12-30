Надя Дорофєєва розповіла про нещасний випадок на концерті: "Обличчя та волосся потрапили у вогонь"

Обличчя і волосся Наді Дорофєєвої потрапили у вогонь / instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва вирішила підвести підсумки 2021 року, щоб з радістю зустріти рік прийдешній.

Вона виклала ряд сторіс в Instagram, в яких поділилася спогадами і головними подіями, які відбулися в її житті за минулі 12 місяців.

Серед головних досягнень Дорофєєва відзначила багато нових пісень, нових відео та нестримного сміху і танців, перший сольний концерт, який пройшов з оглушливим успіхом, участь в шоу Ліпсінк Батл, Орел і Решка, перемога в Голосі країни та ін.

Але були у співачки і неприємні моменти в 2021. Наприклад, сильне отруєння, яке сталося з нею в Єгипті.

На жаль, на цьому нещастя не закінчилися. Дорофєєва розповіла, що раніше, в квітні 2021 року, постраждала у вогні - вона обпекла обличчя і волосся під час концерту. З наслідками цього неприємного інциденту артистка намагається впоратися досі, адже її волосся сильно постраждало і потребує лікування.

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Надя Дорофєєва розповіла про нещасний випадок на концерті / instagram.com/nadyadorofeeva

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