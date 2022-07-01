"На зоні розважатиме зеків": Галкіна, який підтримав Україну, хочуть запроторити за ґрати

Ненависть до російських артистів, які публічно засудили війну, зростає з кожним днем.
Російський співак Данко вважає, що Максим Галкін повинен сісти у в'язницю за критику війни в Україні.
У коментарі російським ЗМІ він заявив, що чоловік Алли Пугачової "наговорив собі на термін".
"В'язниця його чекає, тому що на нього, загалом, завели справу, за якою дадуть років 15. Тому майбутнє у цього артиста таке: тілогрійка, лісоповал. А на зоні Максим розважатиме зеків. Ну так гуморист втік і там наговорив собі на термін", - висловився співак.
Зазначимо, що Максим Галкін виїхав з Росії після початку війни в Україні. На своїх виступах він сміється над російськими пропагандистами і владою, а в соцмережах вже кілька разів засудив ракетні удари по українських містах.
читайте також"Жене біса": Галкін висміяв "путініста" МихалковаНагадаємо, раніше пропагандистка Маргарита Симоньян почала обурюватися, що шоумен Максим Галкін почав говорити правду про вторгнення Росії в Україну.
В ефірі пропагандистського російського телеканалу вона назвала гумориста лицеміром, зрадником і висловилася про його особисте життя.
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