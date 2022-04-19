"На тризуб, як шампур, двоголового орла!": Коля Серга написав нових хіт про російських Ваньок

Коля Серга написав нових хіт про російських Ваньків / скріншот

Поет, музикант і телеведучий Коля Серга, який зараз служить в ЗСУ в Одесі, записав новий хіт. Посвітив він його війні в Україні.

"Кажуть, що найкраще інтуїція розвинена у щурів. Саме тому Скабєєву зачепила ця пісня настільки, що вона її показала у своєму шоу з коментарем "подивіться, яка в українців хвора фантазія". Але в душі (або там, де повинна бути душа) вона розуміє, що це не фантазія, а пророцтво. Адже, українці нащадки мольфарів і вміють бачити майбутнє раніше, ніж інші. Навіть якщо це майбутнє Росії", - написав Микола у підписі до відео.

У пісні він традиційно висміяв російських солдатів, нагадавши, що Україна обов'язково переможе.

"Російський ванька топче землю нашу в брудних чоботях. Вибирає, де зручніше Скинути тіло назавжди. Пулька ванькі ніс вкусить, ванька зляже по дорозі, щоб розкішною пшеницею через час прорости..."

"...винесемо орду! На тризуб, як шампур, двоголового орла! Щоб імперська зараза з тіла глобуса зійшла!".

Нагадаємо, раніше Коля Серга в пісні жорстко висміяв російську армію, а також Баскова, згадавши чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

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