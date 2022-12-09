Орбакайте, яка мовчить про війну, поплатилася за сміливість Пугачової

З Крістіни Орбакайте почали робити ізгоя в Росії через поведінку її матері Алли Пугачової.

Мовчазна про війну Орбакайте поплатилася за сміливість Пугачової / Instagram

Після втечі Алли Пугачової і Максима Галкіна в Ізраїль Крістіна Орбакайте опинилася в незавидному становищі - у неї скасовуються корпоративи, стало менше пропозицій щодо проектів, вона стикається з негативним ставленням до себе.

Блогер Рустам Солнцев зазначив, що Орбакайте не покликали на "Пісню року", пояснивши цей факт відсутністю хітів.

"Зараз там можуть бути будь-які хіти, в тому числі і тридцятирічної давності, аби цього хотіли. Але цей естрадний колектив без Алли Борисівни Пугачової – вони борсаються як і раніше, багато хто намагається щось робити", - заявив він.

Також Солнцев зазначив, що "постраждала" не тільки Орбакайте. Продюсери великих телевізійних зйомок в РФ зараз не запрошують зірок, які засуджують війну в Україні або критикують російську владу.

Раніше ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

Також ми писали, що гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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